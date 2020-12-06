الحبيب الأمين: «فبراير» لا تستحي من سلاحها ولا تفرط فيه

رأى وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، أنه حان الوقت لتعلي «فبراير» من صوتها وسلاحها.

وقال الأمين، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حان الوقت لتعلي «فبراير» صوتها وسلاحها إن لزم الأمر في زمن تعالت فيه أصوات «البغاة» والطغاة وتطاولت أنبايهم”، بحسب وصفه.

وأضاف “لا ينبغي لـ«فبراير» الخجل ولا يليق بها التردد، فهي «شرف» من خاضها ولا تستحي من سلاحها أو تفرط فيه، فهو صمام أمان لبناء جيش وحرس لصون سيادة الوطن ودولة الدستور”، على حد زعمه.