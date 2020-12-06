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الحبيب الأمين: «فبراير» لا تستحي من سلاحها ولا تفرط فيه

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، أنه حان الوقت لتعلي «فبراير» من صوتها وسلاحها.

وقال الأمين، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حان الوقت لتعلي «فبراير» صوتها وسلاحها إن لزم الأمر في زمن تعالت فيه أصوات «البغاة» والطغاة وتطاولت أنبايهم”، بحسب وصفه.

وأضاف “لا ينبغي لـ«فبراير» الخجل ولا يليق بها التردد، فهي «شرف» من خاضها ولا تستحي من سلاحها أو تفرط فيه، فهو صمام أمان لبناء جيش وحرس لصون سيادة الوطن ودولة الدستور”، على حد زعمه.

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الحبيب الأمين المليشيات فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لا تستحي من الخيانه والعماله فلا غرابه في ذلك فصعاليك فبراير الذين ضللهم الصهيوني ليفي فهدموا بيوتهم بإيديهم واقتصاد بلادهم و التفريط في سيادتها وهذا ليس دفاع عن نظام القذافي فلم يكون هو الآخر نظام سوي او نزيه ولكن الضرر في عهده كان يطال حوالي ربع السكان ممن لديهم أبناء في سجون القذافي لحملهم افكار لا تروق للقذافي ولكن في عهد نكبه فبراير فالضرر طال عموم الشعب الليبي المسكين

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