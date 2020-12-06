صندوق الأمم المتحدة للسكان يناقش العنف القائم ضد النساء في ليبيا

أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسة توعية في مركز الأماكن الآمنة للنساء والفتيات في بنغازي.

وناقشت الجلسة التي حضرتها 7 نساء العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكاله في ليبيا.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان و الهيئة الليبية للإغاثة، قدم جلسة دعم نفسي في مركز احتجاز طريق السكة وشارك فيها، عدد 21 امرأة و 4 فتيان حيث قام جميع المشاركين بتلوين أيديهم باللون البرتقالي للاحتفال بـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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