14 رحلة شحن عسكري من تركيا إلى «قاعدة الوطية».. والجيش يعلن الاستنفار

التقط القمر الصناعي SENTINEL CSAR صورا لست فرقاطات تركية على الأقل في خليج السدرة جنوب شرق مدينة مصراتة.

وذكر موقع «OSINT-Editor» للرصد بالأقمار الصناعية أن الفرقطات الستة تم رصدها الساعة 7:2 مساء الجمعة الماضية.

وأوضح الموقع المتخصص في رصد صور الأقمار الصناعية، أن تلك الصور تم التقاطها بعد شهور من عدم وجود أي نشاط عسكري تركي في خليج السدرة.

كما تم رصد جسر جوي عسكري تركي بعدد 14 رحلة شحن عسكري من قواعد تركية إلى قاعدة الوطية الجوية خلال 10 أيام.

وشمل عدد الرحلات 12 رحلة طائرة ايرباص A400M تصل حمولتها إلى 37 طنا تابعة لسلاح الجو التركي، أقلعت 10 منها اقلعت من قاعدة قيصري في قونيا.

كما تم رصد رحلة من قاعدة أتاتورك في أزمير ورحلة من قاعدة مرزيفون ورحلتبن من طائرات اليوشن IL-76 التابعة لحكومة الوفاق عبر إسطنبول.

وتواصل تركيا تكثيف تحركاتها بالساحة الليبية، في الوقت الذي علت فيه النداءات الدولية لكافة الأطراف بإيقاف محاولات التدخل في ليبيا أو التأثير بشكل سلبي على مجريات الحوار السياسي، وصعّدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز تحذيراتها من عقوبات دولية تطال المخالفين.

وقابلت القوات المسلحة الليبية التحرك التركي الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر الماضي، باستعداد تام.

ووجهت غرفة عمليات الكرامة الوحدات العسكرية في سرت برفع درجة التأهب والاستعداد بعد رصد تحشيدات وتجهيزات تركية في عدة مواقع.

وأصدر آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم عطية أوامره إلى جميع آمري القواطع والوحدات التابعة للغرفة، برفع درجة الاستعداد للقوات مع أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات من ناحية المليشيات المسلحة والقوات التركية.

وشدد عطية في كتابه إلى الوحدات العسكرية، الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، على وقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.