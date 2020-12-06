معيتيق يبحث مع مسؤول بالبرلمان الأوروبي هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال اتصال هاتفي مع المسؤول عن ملف المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي “أندريا كوزولينو”، مدلول الاتفاق الخاص باستئناف إنتاج النفط في سبتمبر الماضي والذي أدى إلى تهيئة المناخ للحوار السياسي والوصول إلى حلول اقتصادية فاعلة .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أعرب عن ترحيبه بدور الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الاقتصادية في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الليبي وزيادة الإنتاج والتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم حكومة الوفاق لشراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا معيتيق المسؤول الأوروبي لزيارة طرابلس، الذي قام بدوره تقديم دعوة مماثلة للنائب لزيارة بروكسل.