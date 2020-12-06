الجنائي بنغازي يحدد المستندات المطلوبة للعمالة الوافدة

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليوم الأحد، عن المستندات المطلوبة من العمالة الوافدة لاستخراج بطاقة الحصر.

وقالت الإدارة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المستندات المطلوبة هي 4 صور شخصية مقاس 4*6 خلفية زرقاء، والوضع السكني، وإفادة من جهة العمل أو صورة من الترخيص، و شفرة هاتف باسم الوافد، وملف حفظ.

وقالت الإدارة، إنه على المستهدفين بالإجراء ( بطاقة الحصر )، التوجه بالمستندات المطلوبة لمقر لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي الكائن بجوار مركز شرطه الصابري، كما جددت اللجنة مطالبتها لأصحاب الشركات والنشاطات التجارية المشغلين للعمالة الوافدة، بحث العاملين لديهم لإصدار البطاقات كون أرباب العمل مسؤولين مسؤولية قانونية كاملة أمام اللجنة عن العمالة لديهم.

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