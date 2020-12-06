6 فرقاطات وبوارج عسكرية تركية تدخل المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت

أعلنت مصادر صحفية، دخول 6 فرقاطات وبوارج عسكرية تركية، صباح أمس السبت، إلى المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت بعد غياب عن المنطقة دام عدة أشهر عقب وقف إطلاق النار في ظل المخاوف من عودة التوتر في المنطقة.

وأوضحت صورة رصدها قمر صناعي لشركة ” Osint “ وجود الفرقاطات والبوارج التركية في المنطقة المقابلة للهيشة الجديدة غربي مدينة سرت وبدت وهي تبحر في تشكيلين منفصلين.

ووجّه أحمد سالم آمر غرفة غرب سرت بالجيش، برفع الاستعداد وقطع الإجازات ومنع مغادرة السيارات العسكرية وتكثيف الرصد تأهبًا لأي عدوان تركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24