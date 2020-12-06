إبراهيم الدرسي: التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية دخل مرحلة الحسم رغم الخلافات والرشاوى

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن عملية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي يجريها ملتقى الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية دخلت مرحلة الحسم.

وقال «الدرسي»، في مداخلة متلفزة عبر قناة «الحدث الليبي»، إن البعثة الأممية تخطت مراحل متقدمة في عملية التصويت التي انتهت جولتها الأولى ومن المقرر أن تحسم العملية برمتها في جولتها الثانية غدا الاثنين.

وأضاف، أنه من المقرر أن تتم استئناف عملية التصويت على الاقتراح الثاني والثالث في الجولة الثانية والتي يتوجب فيها الحصول على 75 صوتا لاعتماد الاقتراح.

وأوضح أن هناك خلافات بين الأعضاء بسبب إنشاء تحالفات بين الخاسرين للتأثير على الفائزين، ودخول المال السياسي، لكن البعثة الأممية لديها الكثير من أوراق الضغط لإتمام تلك العملية.