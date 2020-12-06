استئناف محاكمة المتهمين بقضية “التخابر مع داعش ليبيا”

يستأنف مجمع المحاكم في طرة اليوم الأحد محاكمة 11 مُتّهماً بقضية التخابر مع تنظيم داعش في ليبيا، حيث ستكون الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين وبينهم 4 ليبيين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم تتعلق بالتخابر لمصلحة داعش في ليبيا وخطف مواطنين مصريين ومحاولة الحصول على فدية، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين عبر الحدود الغربية للبلاد.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية عن وجود قنوات اتصال بين المتهمين وعناصر إرهابية في ليبيا لتبادل المعلومات، إضافة إلى علاقتهم بجريمة خطف 14 مصرياً مطلع عام 2017 وتعذيبهم وطلب فدية من ذويهم.

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