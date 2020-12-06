تقليص موظفي ومصروفات بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنسبة 30%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترح المقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك الخاص بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن القرار يأتي بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لآداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الانفاق وتماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة. “

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها على ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة.