أهالي جالو يطالبون بتنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا الواحات الكفرة

أخبار ليبيا24
طالب أهالي مدينة جالو الحكومة الليبية المؤقتة وكل مسؤول في الدولة الليبية بالوفاء بوعودهم وتنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا الواحات الكفرة.
وأضاف أهالي مدينة جالو في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية أمس السبت على وضع حجر الأساس للطريق، ووضع جدول زمني للتنفيذ قبل نهاية عام 2020.
وأكد أهالي مدينة جالو في بيانهم أنه تم رصد ميزانية في بداية هذا العام تقدر بأربعمائة وستون مليون دينار لإنشاء هذه الطريق.
وأشار أهالي مدينة جالو إلى أنه تعاقبت عدد من الحكومات على الدولة الليبية وهدرت أموال طائلة كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات ولم يتم تحقيق مطالبهم.
ونبه أهالي جالو خلال وقفتهم إلى معاناة أهالي بلديات الواحات وتفاقم الخسائر في الأرواح و الممتلكات يومًا بعد يوم بسبب تهالك الطريق التي أنشئت في منتصف القرن الماضي.
ولفت الأهالي إلى أن مناطق الواحات تعتبر مناطق حيوية منتجة لأجود أنواع التمور والخضروات محملين رئيس الوزراء عبدالله الثني ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المسؤولية الإنسانية والأخلاقية.
وأوضح أهالي جالو أن هناك إحصائيات وأرقام كبيرة في نسبة الحوادث والوفيات على هذه الطريق بالإضافة إلى إتلاف معظم المحاصيل الزراعية، مؤكدين أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيصعدون موقفهم خلال الفترة القريبة المقبلة.
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