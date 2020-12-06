أهالي جالو يطالبون بتنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا الواحات الكفرة

أخبار ليبيا24

طالب أهالي مدينة جالو الحكومة الليبية المؤقتة وكل مسؤول في الدولة الليبية بالوفاء بوعودهم وتنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا الواحات الكفرة.

وأضاف أهالي مدينة جالو في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية أمس السبت على وضع حجر الأساس للطريق، ووضع جدول زمني للتنفيذ قبل نهاية عام 2020.

وأكد أهالي مدينة جالو في بيانهم أنه تم رصد ميزانية في بداية هذا العام تقدر بأربعمائة وستون مليون دينار لإنشاء هذه الطريق.

وأشار أهالي مدينة جالو إلى أنه تعاقبت عدد من الحكومات على الدولة الليبية وهدرت أموال طائلة كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات ولم يتم تحقيق مطالبهم.

ونبه أهالي جالو خلال وقفتهم إلى معاناة أهالي بلديات الواحات وتفاقم الخسائر في الأرواح و الممتلكات يومًا بعد يوم بسبب تهالك الطريق التي أنشئت في منتصف القرن الماضي.

ولفت الأهالي إلى أن مناطق الواحات تعتبر مناطق حيوية منتجة لأجود أنواع التمور والخضروات محملين رئيس الوزراء عبدالله الثني ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المسؤولية الإنسانية والأخلاقية.

وأوضح أهالي جالو أن هناك إحصائيات وأرقام كبيرة في نسبة الحوادث والوفيات على هذه الطريق بالإضافة إلى إتلاف معظم المحاصيل الزراعية، مؤكدين أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيصعدون موقفهم خلال الفترة القريبة المقبلة.