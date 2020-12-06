بلدية بنغازي تبحث مشاريع اليونيسف في المدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري نائب مدير منظمة اليونسيف في ليبيا نارينيه اسلاين والوفد المرافق لها بحضور مدير مكتب المشروعات رئيس لجنة متابعة أعمال المنظمات الدولية بالبلدية أسامة مصطفى الكزة ، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها منظمة اليونيسف في البلدية والبرامج والأعمال المُستهدف تنفيذها خلال عام 2021 والتي من بينها تجهيز مقر ضمن حديقة عامة يكون خاص بالإطفال يُمكن من خلاله إقامة نشاطات تعليمية وترفهيه ودعم نفسي للأطفال .

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف من خلال دعم العديد من المشاريع التي تُعنى بالطفولة والجانب التعليمي والصحي في بلدية بنغازي .