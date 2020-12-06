مقتل اثنين أفارقة بعد هجوم عصابة سرقة عليهما في سرت

أكد مصدر طبى بمسشفى سرت وشهود عيان في منطقة الأربعين بالمدينة مقتل شخصين يحملان الجنسية التشادية خلال اقتحام عصابة مسلحة موقع سكنى لعمال مهاجرين بمحلة الأربعين.

وأوضحت المصادر، اليوم الأحد، أن ثلاثة من العمال المقيمين بالمكان تعرضوا للاعتداء، إذ طالبتهم العصابة المسلحة التي اقتحمت مقر إقامتهم مساء أمس السبت بتسليم ما لديهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة وشاشات تلفزيون.

وبعد فرار العصابة وخروج العمالة من موقعهم السكنى، تسارع المواطنيين بعد سماعهم بالواقعة وأسعفوا ثلاثة افارقة أحدهم نيجيري وآخرين تشادين تعرضوا للاعتداء، ونقل الثلاثة إلى مستشفى بن سينا بسرت، وكانت حالتهم الصحية خطيرة ليفارق اثنين منهم الحياة، نتيجة تعرضهما لنزيف دموي وكسور كبيرة.

ويتواصل مسلسل السرقات في سرت من قبل العناصر المسلحة تعمل على نهب أرزاق العمال، وسرقة سيارات المواطنين يوميا.

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