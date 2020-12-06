حويلي: اتفقنا على مقترحين للبعثة الأممية للتصويت على آليات إختيار السلطة التنفيذية في البلاد

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي مشاركة 71 عضوًا أمس السبت في الملتقى الافتراضي من بين 75؛ للتصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على مقترحين للبعثة الأممية، الأول حصل على 39 صوتًا، فيما حصل المقترح الثاني على 24 صوتًا.

وينص المقترح الأول على أن :”يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاس، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار،على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختار رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”.

أما المقترح الثاني فينص على أن “الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)،ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية