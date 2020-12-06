الترهوني: جلسات النواب في غدامس ليست رسمية بل تشاورية فقط

أخبار ليبيا24

قالت مقرر مجلس النواب صباح جمعة الترهوني – من غدامس – إن جلسات مجلس النواب التي ستعقد لن تكون رسمية إنما هي جلسات تشاورية فقط.

وأوضحت الترهوني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن سبب تواجد أعضاء مجلس النواب لغرض لم شمل المجلس، وكافة الجلسات ستكون تشاوريه في الأروقة لمناقشة النظام الداخلي واللائحة الداخلية.

وأضافت مقرر مجلس النواب أن الجلسة الرسمية ستكون في مقر البرلمان الدستوري أو أي مدينة يتم الاتفاق عليها، مؤكدة وجود 120 نائب ونائبه بمدينة غدامس.

وتمنت الترهوني أن يصل النواب إلى لم شمل أعضاءه خصوصاً أن جلسات الحوار مستمرة لتسمية الحكومة والمجلس الرئاسي ويجب أن يتم اعتمادها من مجلس النواب.