مكافحة الأمراض: 1051 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد (1051) إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس السبت بينها 864 حالة جديدة و187 حالة مخالطة من إجمالي 7554 عينة جرى تحليلها.

وأكد المركز شفاء 654 حالة منها 299 حالة في العاصمة طرابلس فيما توفيت 12 حالة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي” بكورونا في ليبيا إلى 86580حالة منها الحالات النشطة : 28647 والمتعافين : 56702 والوفيات : 1231 حالة.