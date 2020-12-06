مدير مستشفى الهضبة: إطلاق سراح الدكتور “الصديق بن دلة” بعد اختطافه

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير عام مستشفى الهضبة (الخضراء سابقاً) الدكتور سالم عمر أبو قصة إطلاق سراح برفيسور العظام الصديق بن دلة.

وقال أبو قصة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن بن دلة بصحة جيدة ويتواجد في منزله دون الحديث عن أي تفاصيل حول واقعة اختطافه.

واختطفت مجموعة مجهولة في طرابلس المدير المساعد لمستشفى الخضراء الدكتور الصديق بن دلة، فيما لم تكشف أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، ولم تدلِ وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأي تصريح .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت عن قلقها إزاء اختفاء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، والذي اختطف في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

والدكتور الصديق دلة، أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وهو جراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء.

وقالت البعثة، في بيان، إن بن دلة تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، لافتًا إلى أن مكان وجوده لايزال مجهولاً.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.