الأرصاد الجوية: ليبيا تتأثر بمنخفض جوي يؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن توقعاته بأن تتأثر ليبيا بامتداد منخفض جوي ومرور جبهة هوائية باردة ينتج عنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية اليوم الأحد، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على المناطق الشرقية، وتتحول الرياح غدا الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي «سهل بنغازي والجبل الأخضر وجالو والجغبوب» وبعض مناطق الجنوب الغربي «سبها والمناطق المجاورة لها» مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الشمال الغربي ما بين 14 و20 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على المناطق الجبلية، بينما تتراوح على المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية ما بين 18 و25 درجة، وتصل على الكفرة إلى 30 درجة.

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