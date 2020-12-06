{الحوار الليبي}: تصويت لحسم آلية اختيار السلطة التنفيذية

في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رصده لوجود سفن حربية تركية في «خليج سرت»، أبلغت البعثة الأممية خلال اجتماع افتراضي بعد ظهر أمس المشاركين في «منتدى الحوار» المخول بالتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، أنها ستجري جولة تصويت ثانية غداً بين مقترحين بشأن تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة لأقاليم ليبيا الثلاثة، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت مساء أول من أمس التي كانت تجرى على 3 مقترحات.

ومنح 39 من «أعضاء الحوار» تأييدهم للمقترح الثاني، بينما نال المقترح الثالث 24 صوتا فقط، لتجري جولة إعادة بين المقترحين يوم الاثنين المقبل، علماً بأن البعثة الأممية حددت موعد الجولة الجديدة من الساعة 10 صباحاً إلى 8 مساء، وقالت إن المقترح الفائز لا بد أن يحصل على 75 في المائة من الأصوات. ويطالب أعضاء في الحوار بأن يعتمد نصاب تمرير آلية اختيار السلطة الجديدة النصف +1.

وكانت البعثة قد اعتمدت مبدأ التصويت عبر الهاتف لكل عضو بشكل منفرد، وطلبت منه إلحاق تصويته برسالة خطية لتوثيق الاقتراع.

بدوره، أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان للسفارة الأميركية، أنه «يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ومحاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة»، وجدد دعم بلاده للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، من جهتها، أن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته للشهر الماضي بلغت أكثر من 700 مليون دولار، مُسجلة بذلك ارتفاعاً قدره حوالي 204 في المائة عن أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، وأوضحت في بيان لها أنه تم إيداع هذه الإيرادات لدى المصرف الليبي الخارجي.