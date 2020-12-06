الرعيض: التصويت على آلية اختيار المناصب السيادية بعد «غدامس» وننتظر التوافق على مقترح «50+1»

أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار السياسي محمد الرعيض، أنه تم تأجيل الجولة الثانية للتصويت على آلية اختيار المناصب السيادية إلى ما بعد اجتماع غدامس.

وقال الرعيض، في تصريحات لقناة «فبراير»، الذراع السياسية لما يسمى «ثوار فبراير»: “هناك مقترح مقدم على أن يكون التصويت على المقترح بنسبة 50 + 1 لصعوبة الحصول على ما نسبته 75% من الأصوات”.

وأضاف “تأجلت الجولة إلى حين التوافق على هذا المقترح”.

وكان الرعيض، قد أكد الحميس الماضي، أنه سيتم عقد جلسات تشاورية بغدامس خلال الأيام المقبلة.

وزعم الرعيض، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “جلسة رسمية” لمجلس النواب ستعقد في مدينة غدامس يوم الاثنين المقبل، وسيجرى خلالها تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، على حد قوله.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية الخميس الماضي إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.