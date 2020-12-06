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الرعيض: التصويت على آلية اختيار المناصب السيادية بعد «غدامس» وننتظر التوافق على مقترح «50+1»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار السياسي محمد الرعيض، أنه تم تأجيل الجولة الثانية للتصويت على آلية اختيار المناصب السيادية إلى ما بعد اجتماع غدامس.

وقال الرعيض، في تصريحات لقناة «فبراير»، الذراع السياسية لما يسمى «ثوار فبراير»: “هناك مقترح مقدم على أن يكون التصويت على المقترح بنسبة 50 + 1 لصعوبة الحصول على ما نسبته 75% من الأصوات”.

وأضاف “تأجلت الجولة إلى حين التوافق على هذا المقترح”.

وكان الرعيض، قد أكد الحميس الماضي، أنه سيتم عقد جلسات تشاورية بغدامس خلال الأيام المقبلة.

وزعم الرعيض، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “جلسة رسمية” لمجلس النواب ستعقد في مدينة غدامس يوم الاثنين المقبل، وسيجرى خلالها تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، على حد قوله.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية الخميس الماضي إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • السيد الرعيض المقاطع لجلسات النواب منذ أكثر من اربع سنوات ولكن مازال يقبض في مرتب العضو المداوم 16 ألف دينار شهريا ولم يقول انه لا يستحقه …الآن هو يصرح وهو نجم المجلس وماعلينا لو كانت أفكارك مخلصة ومواقفك من اجل الوطن والمواطن فأنت ستكون النجم الاوحد مثل القذافي ..!! ولكن …؟؟؟ لا أريد أن أسبق الاحداث …اللهم أهدي اعضاء مجلس النواب لما فيه صالح الوطن والمواطن يارب العالمين اللهم آميييييييييييين…

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