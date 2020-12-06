1051 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل 1051 حالة إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا.

وأوضح المركز أنه استلم 7554 عينة من المختبرات المتتشرة في أنحاء ليبيا، جاء نتيجة 6503 عينات منها سالبة، والباقي إيجابية، وشملت حالة 864 جديدة و187 مخالطة، حسب البيان الصادر عن المركز.

وأشار إلى تسجيل 654 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 86 ألف و580 حالة، لا زال 28 ألف و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألف و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.

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