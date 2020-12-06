معيتيق: الاتحاد الأوروبي له دور كبير في رفع الحظر عن إنتاج النفط الخام

ليبيا – أجرى رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو مقابلة بالفيديو مع عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق.

كوزولينو أكد وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية على ضرورة مواصلة الحوار السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، معربًا عن رضا الشعب الليبي عن انتهاء الحرب ورفع الحظر عن إنتاج البترول.

وبدوره، أكد معيتيق أن ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا، بينما أكد كوزولينو أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يمد يده من وجهة نظر سياسية ومن ناحية التعافي الاقتصادي.

وتطرق معيتيق إلى دوره في الوساطة الذي دفع إلى رفع الحظر عن إنتاج النفط الخام، موضحًا أنه منذ عام 2011 حتى اليوم لم ننتج العديد من البراميل كما في الأسابيع الأخيرة.

كما انتهى اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضية الصيادين الإيطاليين المختطفين في بنغازي.

ودعا معيتيق كوزولينو لزيارة العاصمة طرابلس، بينما دعا رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية معيتيق لزيارة بروكسل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية