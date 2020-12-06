داعش يهدد أوروبا من بوابة ليبيا.. تحذيرات خطيرة

حذر، أيمن دين، المسؤول في الاستخبارات البريطانية من عملية ارهابية محتملة خلال عطلة أعياد الميلاد والسنة الجديدة، ينفذها إرهابيون نجحوا في التسلل من ليبيا وسوريا إلى أوروبا، حسب قوله.

وقال “دين” الذي يعرف كأبرز جاسوس جندته بريطانيا داخل تنظيم القاعدة، إن تخفيف بعض الدول لقيود السفر وغيرها من الاحتياطات التي فرضت بسبب كورونا، تزيد من احتمالات التعرض لهجمات إرهابية خلال الفترة المذكورة.

وأشار دين خلال مؤتمر أمني في لندن، إلى أن داعش يخطط للهجمات ردا على إعادة نشر رسم كاريكاتوري مثير للجدل في فرنسا، محذرا من الإرهابي “أبو عمر الشيشاني”، أحد قادة داعش الذي كان يعتبر في يوم من الأيام ميتا، لكن مسؤول الاستخبارات البريطانية يعتقد أنه نجا من غارة جوية أمريكية عام 2016.

وفي الوقت الذي ينفذ فيها داعش معظم هجماته في أوروبا الغربية على يد “ذئاب منفردة” منذ انهيار التنظيم في سوريا، يقول دين إن الأعضاء المتبقين في التنظيم تمكنوا من تخزين أكثر من 330 مليون جنيه إسترليني من الأموال الإجرامية منذ عام 2014. ومن المتوقع استخدام هذه الأموال لتمويل الهجمات المحتملة.

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