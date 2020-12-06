الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 12 حالة وفاة و 1051 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 654 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1231 والإصابات 86580 حتى الآن.

وأشار المركز إلى أنه استلم (7554) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (2632) عينة، ومن مختبر فرع المركز مصراته (100) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (2620) عينة، و من مختبر فرع المركز سبها (45) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (158) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (182) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (248) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (229) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته (47) عينة، ومن مختبر فرع المركز الكفرة (4) عينات، ومن مختبر فرع المركز ترهونة (49) عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن (35) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن (331) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد (154) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (658) عينة، و من مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ (60) عينة، ومن مختبر فرع المركز زواره عينتان.

ولفت المركز إلى أنه بعد فحص العينات تبين سلبية ( 6503 ) وإيجابية (1051) عينة منهم ( 864 ) حالة جديدة و (187) حالة مخالطة.

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