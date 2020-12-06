الدرسي: التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة يدخل مرحلة الحسم

أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، عن دخول عملية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي يجريها ملتقى الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية، مرحلة الحسم.

وقال الدرسي، إن البعثة الأممية تخطت مراحل متقدمة في عملية التصويت التي انتهت جولتها الأولى ومن المقرر أن تحسم العملية برمتها في جولتها الثانية غدا الاثنين.

كما أكد الدرسي، أنه من المقرر أن تتم استئناف عملية التصويت على الاقتراح الثاني والثالث في الجولة الثانية والتي يتوجب فيها الحصول على 75 صوتا لاعتماد الاقتراح، موضحاً أن هناك خلافات بين الأعضاء بسبب إنشاء تحالفات بين الخاسرين للتأثير على الفائزين، ودخول المال السياسي، لكن البعثة الأممية لديها الكثير من أوراق الضغط لإتمام تلك العملية.

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