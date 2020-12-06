قضية تثير الجدل..شقيق يقتل شقيقه في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أثارت قضية مقتل المواطن هاني بودجاجة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قُتل على يد شقيقه بسلاح ناري في منطقة الليثي بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مصدر أمني بالغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لـ”أخبار ليبيا24″ إن القاتل سلم نفسه يوم الجريمة إلى مركز شرطة الحدائق صاحب الاختصاص.

وأضاف المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن هويته أن الجاني متواجد حاليا في سجن الكويفية بعد انتهاء التحقيقات واعترافه بالقتل.

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثمان هاني البالغ من العمر (43 عاماً) بعد إصابته بعيار ناري من بندقية نوع (خرطوش) اخترقت البطن ونتج عنها تهتك بأحشاء البطن و نزيف مما أدى إلى الوفاة على الفور.