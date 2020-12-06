حفتر: صالح شخصية وطنية بامتياز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

أثنى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة ابوالقاسم حفتر خلال إجتماعه بضباط القوات المُسلحة بمقرّ القيادة العامة بالرجمة على دور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن حفتر وصف صالح بالشخصية الوطنية بإمتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا .