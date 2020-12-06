بالعون: النواب بغدامس يعملون على الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

أعلنت النائب بمجلس النواب أسمهان بالعون، أن عدد الأعضاء الذين تجمعوا بمدينة غدامس يفوق المائة نائب، وهو ما يسمح لهم بعقد جلسة للمجلس بعد فشل رئاسته طيلة أربع سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب.

وأوضحت بالعون، أن المائة نائب يمثلون الأغلبية الكافية لعقد جلسة مكتملة النصاب، وعودة مجلس النواب إلى ممارسة مهامه، والإيفاء بالاستحقاقات الموكولة إليه والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية.

وقالت بالعون، إن النواب المجتمعين في غدامس ماضون في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة له، تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24