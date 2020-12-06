“غرفة تحرير سرت” ترفع درجات الاستعداد القصوى لكافة القوات

يعود المشهد العسكري لينال حظاً من الاهتمام ويدخل في صورة مستجدات الأحداث التي يتابعها الليبيون بكل قلق، فقد حدث بالأمس مستجد على المستوى العسكري تمثل في بلاغ من القيادة العامة للجيش الوطني وتحديداً من آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف اللواء أحمد سالم.

البلاغ الذي صدر فجر الأحد جاء فيه أنه بناء على برقية غرفة عمليات الكرامة الرئيسية المرقمة بـ59/175 بتاريخ الـ5 من ديسمبر والخاصة برفع درجة الاستعداد للقوات، عليه فإنه ترفع درجة الاستعداد الكاملة لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة ووقف الإجازات وأوامر التحرك للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.

هذا البلاغ تم تناوله بكثير من الاهتمام خصوصاً وأن التركيز الأكبر الآن هو على مسارات التفاوض حيث تستمر اللقاءات ضمن ملتقى الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية، ولقاءات اللجنة المشتركة بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق.

باعث البلاغ الصادر ليلاً والمستجيب بسرعة قصوى لبرقية غرفة عمليات الكرامة جاء في وقت تمد فيه تركيا جسوراً جوية مع طرابلس ومصراتة والوطية، فقد أشارت مصادر إلى أن تركيا أرسلت آخر أسبوع ما يقرب من 15 طائرة شحن محملة بالأسلحة والذخائر الحية والمدرعات، وهو ما قد يكون سبباً دفع غرفة عمليات تحرير غرب سرت إلى رفع درجة الاستعداد لقواتها.

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