ليبيا
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يحذر من هذه الأصباغ الغذائية
بوابة افريقيا-متابعات |
06 December, 2020
نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على موقعه الالوان والاصباغ المحظورة بالمواد الغدائية . وضمت الاصباغ .. – صبغة ترترازين E102.- الاسم التجاري : Tartrazine تاترازين (يستخرج من قطران الفحم). – الاسم الكيمائي : Tri-Sodium 5-hydroxy-1-(4-sulfunato phenyl 1-4-(4-sulfonato phenylazo pyrazole-3-carbaxylate -الرقم العالمي : E102 – الصيغة الكيمائية : C16H9N4Na3O9S3 – الوزن الجزئي : 534.37 – : وقال المركز إن هذه الاصباغ المحظورة تسبب الحساسية، وعدم وضوح الرؤية، المسبب الثاني للاصابة بالصداع النصفي، واحتقان الانف للاشخاص المصابين بالربو.
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