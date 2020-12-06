شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الثانية بمحطة النهر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة الثانية بمحطة النهر بقدرة 15 ميجاوات بعد توقف دام لفترة طويلة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى تشغيل الوحدة الثانية بمحطة النهر بقدرة 15 ميجاوات بعد توقف دام لفترة طويلة موضحة أن كافة أعمال الصيانة جرت عن طريق شركة جيسكو ومشغلي محطة النهر.

وأوضحت الشركة أن المحطة ستكون مولد طوارئ لمحطة السرير الغربي، وكذلك مصدر تغذية لابار السرير في حالة حدوث اظلام.