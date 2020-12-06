الأسود: الاتهامات الموجهة لاجتماع غدامس تسعى لإفشاله

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، اليوم الأحد، إن الاتهامات الموجهة لاجتماع غدامس بأنه يسعي لاختيار رئيس مجلس نواب ينتمي لتنظيم الإخوان هي محاولة من البعض لإفشال الاجتماع.

وأوضح الأسود في تصريحات صحفية، أن عدد الإخوان بمجلس النواب وبالجلسة التي ستعقد بغدامس ربما لا يزيد على 15 نائبًا، مشيرا إلى أنهم اتفقوا خلال الاجتماعات التشاورية السابقة أن تؤول رئاسة المجلس لشخصية من مناطق الشرق الليبي.

وأرجع الأسود انسحاب بعض النواب من الاجتماع إلى أن بعضهم أدرك مبكرًا انتفاء حظوظه في أن يكون في رئاسة المجلس ولجانه، لافتا إلى أن بعض النواب تعرضوا لضغوط وتهديدات شخصية.

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