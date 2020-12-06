ليبيا الان

المشير حفتر: عقيلة صالح شخصية وطنية وهو داعم حقيقي للقوات المسلحة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، أن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، شخصية وطنية بامتياز، مثنيا على دوره في دعم القوات المسلحة.

وأثنى المشير حفتر، خلال اجتماعه بضباط القوات المُسلحة بمقرّ القيادة العامة بالرجمة؛ على دور المُستشار عقيلة صالح، واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: “المشير حفتر أكد أن المستشار صالح طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، دعم الجيش، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا”.

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القوات المسلحة المشير حفتر عقيلة صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • نقولوا للقوادة الليبيين خاصة والقوادة العرب والمنافقين عامة في أي دولة
    مازال عندكم 72 يوم فقط استعدوا لتوديع كراسيكم وحكوماتكم وبلدانكم وأراضيكم وجميع ثرواتكم لن تكون هناك دولة عربية أو اسلامية … أستعدوا لعودة لدبح والسلخ والشوية … أنتم في الوقت الضائع … عملاء الماسونية في حكومة الثني وعملاء الماسونية في حكومة السراج وعملاء البرلمان وموظفون المصارف الفاسدين وكلاب الاخوان الماسونية عليكم بتوديع أوروبا وأمريكا والخليج وجميع مقرات الشيطان يأحفاد الشيطان.
    هذا وعد من الله سوفوا ترون علاماتها أمامكم ولكن لاتفقهون ..؟

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