المشير حفتر: عقيلة صالح شخصية وطنية وهو داعم حقيقي للقوات المسلحة

أكد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، أن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، شخصية وطنية بامتياز، مثنيا على دوره في دعم القوات المسلحة.

وأثنى المشير حفتر، خلال اجتماعه بضباط القوات المُسلحة بمقرّ القيادة العامة بالرجمة؛ على دور المُستشار عقيلة صالح، واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: “المشير حفتر أكد أن المستشار صالح طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، دعم الجيش، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا”.