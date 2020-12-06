العباني: آلية اختيار السلطة التنفيذية تمكن الإخوان من مفاصل الدولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2020

حذر عضو مجلس النواب محمد العباني من أن آلية اختيار السلطة التنفيذية برعاية البعثة الأممية ستمكين الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة الليبية.

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “تصريح حول حوار تونس” إن “المخرجات تحددها المدخلات في كل عملية، وما تقوم به (المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة الأمريكية ستيفاني وليامز) ليس إستثناء من ذلك”.

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وأضاف الباني “45 عضو من المدخلين يمثلون 60% من مجموع المدخلين في لجنة الـ 75 هواهم إخواني، وأي إسلوب إدخال يتم إلإتفاق عليه فسوف لن يخرج عن النسبة التي ضمنتها وليامز للإخوان، والتي ستحدد بكل المعايير مخرجات حوار تونس، والنتيجة هي تمكين الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة، ورفض هذه النتيجة من قبل القوى الوطنية الممثلة لغالبية السكان، والجيش الوطني الليبي، وسنرجع للإحتكام للسلاح، والعودة إلى إطلاق النار وتجاوز تفاهمات 5+5،ما بني على باطل فهو باطل ولن يدوم”.