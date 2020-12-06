بدء جلسة مجلس النواب في غدامس

انطلقت ظهر اليوم الأحد جلسة مجلس النواب في مدينة غدامس، إذ يجرى الآن مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك مناقشة تقسيم النواب إلى مجموعة لجان.

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