بدء جلسة مجلس النواب في غدامس

انطلقت ظهر اليوم الأحد جلسة مجلس النواب في مدينة غدامس، إذ يجرى الآن مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك مناقشة تقسيم النواب إلى مجموعة لجان.
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انطلقت ظهر اليوم الأحد جلسة مجلس النواب في مدينة غدامس، إذ يجرى الآن مناقشة تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك مناقشة تقسيم النواب إلى مجموعة لجان.
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نأمل التوفيق للمخلصين والوطنيين وان يتجاوزوا عن اخطاء المجلس السابقة والتي كانت مجرد سؤ تقدير وتصرف بعدم تطبيق اللائحة الداخلية والانخراط في المجاملات والتوصيات الشخصية وترك السيد / بوعكوز يسرح و يمرح …البداية يجب ان تكون فاعلة و جدية بحيث يتم تطبيق اللائحة بالفعل والتخلي عن الجهوية والحزبية وافكار القردوغان و موزة…اللهم وفق كل مخلص لخدمة الوطن والمواطن واحفظنا من الفتن ماظهر منها ومابطن انك علي كل شيء قدير………..
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