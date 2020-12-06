مقتل شخصين في اقتحام عصابة مسلحة لمحل إقامتهم بسرت

أكد مصدر طبي بمسشفى سرت، اليوم الأحد، أنه تم قتل شخصين يحملان الجنسية التشادية خلال اقتحام عصابة مسلحة موقع سكني لعمال مهاجرين بمحلة الأربعين.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من العمال المقيمين بالمكان تعرضوا للاعتداء، بعد أن طالبتهم العصابة المسلحة التي اقتحمت مقر إقامتهم مساء أمس السبت بتسليم ما لديهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة وشاشات تلفزيون، وتم نقلهم إلى المستشفى وتوفي إثنين منهم نتيجة تعرضهم لنزيف دموي وكسور كبيرة.

ويذكر أن هناك ازدياد في معدل السرقات المسلحة في سرت من قبل عناصر مسلحة ومليشيات تعمل على النهب والسرقة من العمال والمواطنين.

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