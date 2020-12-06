من الزاوية.. قادة المجموعات المسلحة يدعون لتفعيل “الحرس الوطني”

عقد السبت في مدينة الزاوية اجتماع ضم قادة المجموعات المسلحة مع بعض عمداء البلديات من أجل التأكيد على ضرورة تفعيل جهاز “الحرس الوطني” وهو الفكرة القديمة الجديدة التي يدفع إليها أقطاب من تيار الإسلام السياسي منذ سنوات.

ويشي هذا اللقاء بأن فكرة الحرس الوطني لم تمت، ولم تختف من أذهان بعض التشكيلات المسلحة ومن يقف خلفها من شخصيات تعرف بتوجهاتها المتشددة.

واختار القائمون على هذا الحدث عقده داخل مصفاة الزاوية لتكرير النفط، وهي منشأة مدنية خاصة بكل الليبيين، تحت شعار “تجمع قادة ثوار ليبيا” لدعم جهاز الحرس الوطني الليبي.

وبعد إعلان الافتتاح تم إلقاء عديد الكلمات وسط أجواء حماسية لم تغب عن كل اللقاءات السابقة أكدت على ضرورة دعم الحرس الوطني.

الملتقى شهد بياناً ختامياً لما يعرف بتجمع قادة ثوار ليبيا طالب كاتبوه بضرورة دعم الحرس الوطني ليكون جسماً يحافظ على قيم ثورة 17 فبراير، ويحمي المؤسسات والمواقع الحيوية، ويصد أي تمرد عسكري خارج القانون، ويحمي المؤسسات التشريعية من أي ابتزاز.

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