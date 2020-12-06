السوق الموازية: ارتفاع طفيف للدولار وهبوط اليورو والاسترليني أمام الدينار

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار قرشا واحدا في السوق الموازية اليوم الأحد، فيما تراجع باقي العملات الأكثر تداولا، مقارنة بما أغلقت عليه السوق في ختام تعاملات أمس السبت.

وصعد سعر صرف الدولار إلى 6.35 من 6.34 دينار أمس، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 7.67 من 7.75 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.50 من 8.60 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما تراجع صرف صرف الليرة إلى 0.82 من 0.83 دينار، والدينار التونسي إلى 2.35 من 2.38 دينار ليبي.

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