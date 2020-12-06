القوات المسلحة تسيطر على «معسكر تيندي» في أوباري وتعيد الانتشار والتمركز في المنطقة

تمكنت وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، من السيطرة على (معسكر تيندي) في مدينة أوباري المعروف سابقا باسم (معسكر لواء المغاوير).

وقالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية لها: “المعسكر كان يقوده المدعو علي كنة التابع لمليشيات حكومة الوفاق ويتواجد داخل المعسكر مجدي بوهنة، آمر ما يسمى بـ«غرفة العمليات المشتركة أوباري» التابعة لحكومة الوفاق”.

وقامت عناصر القوات المسلحة بقيادة العقيد حسن الزادمة، بإعادة الانتشار والتمركز في المنطقة بأوامر من آمر المنطقة الجنوبية اللواء مبروك سحبان.

وكانت القوات المسلحة، قد طالبت المليشيات المتمركزة في المعسكر داخل مدينة اوباري بتسليم المقر بشكل فوري ولكن تلك العناصر لم تستجب على الفور، قبل أن تقوم القوات باقتحامه والسيطرة عليه.