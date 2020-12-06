المشير حفتر يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين هناك لمناقشة مستجدات الأوضاع.

وتعد هذه الزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية، هي المحطة الأولى، في جولة رسمية في إطار استعراض أحدث المستجدات على الساحة الليبية.

ومن المقرر أن يتوجه المشير حفتر، في المحطة الثانية، عقب انتهاء زيارته إلى مصر، العاصمة الفرنسية باريس، للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

واطلع السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الامم المتحدة من جهة أخرى.