عقوب يبحث ملف القطاع الصحي مع عمداء بلديات الجنوب الشرقي

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، اليوم الاحد، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب الشرقي للاطلاع على الأحوال الصحية والاحتياجات الطبية في عدة مناطق بالوسط والجنوب الشرقي والاستماع إلى مطالبهم.

وناقش وزير الصحة، خلال اللقاء الاوضاع الصحية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وأداء مراكز العزل السريري الطبي في ظل المؤشرات الوبائية الحالية وحالة الجهوزية للمرافق الصحية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما اطلع وزير الصحة، عمداء البلديات خلال الاجتماع علي خدمات وزارة الصحة بالبلديات وذلك في ظل الازمة الحالية والمخصصات المالية من الميزانية العامة المسلمة للمرافق الصحية من الباب الثاني وباب التطوير والتحسين.