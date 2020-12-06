اقتصاد الوفاق تستعرض تقارير نشاط الربع الثالث لعام 2020

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة بحكومة الوفاق الهاشمي ضيف الله، اجتماعاً ضم مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء ومدراء المؤسسات والجهات التابعة لاستعراض تقارير نشاط الربع الثالث لعام 2020 م.

وبحث الحضور خلال الاجتماع، أداء المؤسسات والشركات التابعة للوزارة واستعراض تقارير نشاطها لربع الثالث من عام 2020 م وطرح ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها وسبل تذليلها.

كما شدد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة على أهمية عقد اجتماعات دورية فاعلة لمتابعة سير العمل بالمؤسسات والجهات التابعة لطرح ومناقشة الآراء التي من شأنها دعم المؤسسات والرفع من الأداء.