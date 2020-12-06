شحنة بنزين تصل طرابلس على متن الناقلة “أنوار ليبيا”

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، عن وصول ناقلة الوقود أنوار ليبيا إلى ميناء طرابلس البحري، والبدء بتفريغ حمولتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة أنوار أفريقيا شرعت بتفريغ حمولتها، المقدرة بـ34750 طنا مكعبا من البنزين.

وأشارت إلى أن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة، بدأت من الساعة 6 مساء أمس على شركات التوزيع، ولفتت الشركة في ذات البيان، إلى أنها قامت بتزويد جميع محطات طرابلس التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية، وذلك لسد العجز الحاصل في كميات الوقود.

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