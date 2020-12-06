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خريجو الأزهر بالمنطقة الغربية: يجب نبذ العنف والتطرف

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

06 December, 2020

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، اختتام احتفالات المولد الشريف، بمكتب المنطقة الغربية برئاسة الشيخ الفاضل سعد مختار العسكري.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الحفل شهد حضور عدد كبير من المشائخ بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث تخلله تلاوة لختمتين للقرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة للبرزنجي وعدة من الأناشيد والقصائد والمدح والأذكار ابتهاجاً لهذه العرس المحمدي.

كما أكد الحاضرون، على التمسك بسماحة الدين الوسطي ونبذ التطرف والعنف والغلو ونشر الوسطية والاعتدال، لافتين إلى أن هذه هي مهمة الأزاهرة -خريجي الأزهر- في توعية العباد من خلال ما تأكد عليه وتدعمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ  الدكتور أحمد الطيب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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