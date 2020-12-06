ذا تلجراف: عميل بالمخابرات الأمريكية يؤكد كذب الشاهد الرئيسي في تفجير لوكربي

كشف الصحفي البريطاني بول مارتن، عبر تقرير نشره في صحيفة ذا تلجراف البريطانية عن مفاجأة جديدة تتعلق بقضية تفجير لوكربي واستئناف عائلة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي ضد إدانته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكة قوله إن الشاهد الرئيسي في تفجير لوكربي له تاريخ في “اختلاق القصص”

وادعى عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية أنه تم استبعاده من المحاكمة الأصلية لتفجير لوكربي وأنه يجب على المحققين تحويل انتباههم إلى “الجاني الحقيقي” وهو إيران.

وقال جون هولت 68 عامًا إنه كان مسؤولا عن كتابة برقيات سرية تظهر أن العميل الليبي المزدوج الذي قدمه الادعاء الاسكتلندي باعتباره الشاهد الرئيسي في محاكمة تفجير لوكربي كان له تاريخ في “اختلاق القصص”.

لم يتم إرسال السيد هولت إلى المحاكمة من قبل رؤسائه على الرغم من أنه كان مدير المسؤول عن العميل الليبي المزدوج والشاهد الرئيسي عبد المجيد جعاكة.

وأضاف هولت “لدي سبب للاعتقاد بأنه كان هناك جهد متضافر لأسباب غير مبررة لإبعاد التحقيقات الأصلية عن إيران وحليفها الفلسطيني المتطرف في صنع القنابل القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الآن يجب أن نركز تحقيق جديد على الإيرانيين وعلاقاتهم مع المفجر “.

وتابع “سأبدأ بسؤال المدعي العام الحالي ويليام بار عن سبب تحول تركيزه فجأة في عام 1991، عندما كان أيضًا المدعي العام من حيث كانت الأدلة الواضحة ، نحو سيناريو أقل احتمالًا بكثير يتعلق بالليبيين.”

وتحدث هولت للمرة الأولى بينما ينظر قضاة المحكمة العليا في اسكتلندا فيما إذا كان عليهم إلغاء إدانة عبد الباسط المقرحي الذي توفي بسبب السرطان في عام 2012.

وكان الشخص الوحيد الذي أدين بتدمير الرحلة بان امريكا 103 مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا في ديسمبر 1988. ويحاول ابنه تبرئة اسمه.

وأصبح جعاكة أحد الأصول الأمريكية بعد أن ادعى أن لديه معلومات حول تورط ليبيا بالإرهاب أثناء عمله كمساعد لمدير محطة الخطوط الجوية العربية الليبية في مالطا.

وأوضح هولت الأهمية الأساسية لبرقياته قائلاً “لقد تعاملت مع عبد المجيد جعاكة في عام 1989 لمدة عام كامل لم يذكر خلاله أبدًا تورط ليبيا في التفجير”، مضيفا “أظهرت برقياتي أنه كان ميكانيكي سيارات عينته المخابرات الليبية كمدير لمكتب مطار مالطا مع الخطوط الجوية العربية الليبية ولم يكن لديه سوى القليل من المعلومات حول أي شيء يتعلق بالقنابل – أو لوكربي”.

وقال “لقد شعر بالإهانة من قبل المقرحي الذي كان مسؤولا في جهاز المخابرات الليبي. وعوملت مثل كلب عندما جاء المقرحي إلى المكتب.”

وتابع “هذا كل ما ورد في برقياتي لذلك علمت وكالة المخابرات المركزية أن جعاكة لديه ضغينة ضد المقرحي”.

وأكد “في كل مرة أقابل فيها جعاكة ، والذي كان كل شهر أو شهرين ، كنت أسأله أيضًا عما إذا كان لديه أي معلومات على الإطلاق عن قصف بان آم. طلبت وكالة المخابرات المركزية منا جميعًا ضباط المخابرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي لميدانيين لمواصلة الضغط على الأصول لأي إجابات أو أدلة .. كانت إجابته دائمًا: لا”.

وقال “لقد عبرت عن رأيي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن جعاكة لم يكن أكثر من شخص متمني لم يكن مسؤولاً حقيقياً لشركة الطيران الليبية. لم يكن لديه معلومات عن لوكربي ، وقد أخبرت وكالة المخابرات المركزية بكل هذا في التعليقات التي أدليت بها في برقياتي. عاد إلى ليبيا في نهاية عام 1989 وانتقلت إلى مهمة أخرى”.

وأوضح “في عام 1991 أخبر جعاكة وكالة المخابرات المركزية أنه قد تم الكشف عنه وأن الليبيين سيقتله. وعندما قيل له إنه عديم الفائدة لأجهزة استخباراتنا -وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي- بدأ في اختلاق القصص”.

وقال “فقط عندما كان بحاجة ماسة إلى الحصول على بعض الدعم المالي واللوجستي من الولايات المتحدة للفرار من ليبيا في عام 1991 بدأ يخبر وكالة المخابرات المركزية عن أشياء ذات صلة بتفجيرات بان آم -103 – مثل سماع المقرحي ورجل آخر يتحدثان عن خطة لتفجير طائرة أمريكية “.

ورفضت المحكمة أدلة جعاكة إلى حد كبير ولكن ليس بالكامل.

يزعم هولت أنه أدرك لأول مرة أن هناك محاولة لتشويه الحقائق عندما تم استدعائه إلى مكتب مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت.

وهناك لم يتم تضمين وصفه لجعاكة في العرض الأولي للأدلة على المحاكمة. في وقت لاحق تم استدعاؤه مرة ثانية إلى مكتب المدير ووُجهت برقياته أمامه من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وادعى أنه طُلب منه التوقيع على أنه كتبها. يقول أنه لم يتم تقديم تفسير. تم الكشف عن البرقيات في النهاية للمحاكمة من قبل وكالة المخابرات المركزية مع بعض “التنقيح” في عام 2000.

وكشف أن “برقيات التشغيل التي كتبتها لم يتم إرسالها إلى المحاكمة الأصلية”، موضحا “تم حجبهم من قبل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذين – حتى عندما ظهرت برقياتي – رفضوا السماح لي بالإدلاء بشهادتي في جلسة المحكمة الاسكتلندية التي عقدت في كامب زيست بالقرب من أوتريخت”.

وقال “نحن الآن بحاجة إلى الاعتراف بأننا حصلنا على الرجل الخطأ والتركيز على الجناة الحقيقيين.”

وبعد 24 عامًا من الخدمة المتميزة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان لدى هولت مخاوف عميقة بشأن التحدث علانية. لقد اختار كلماته بحذر شديد وحرصًا على تجنب الاتهامات بأنه سرب أي أسرار يمكن أن تعرض وكالته السابقة للخطر.

وقال “إنني أتحدث علنا الآن بعد حياة طويلة من الصمت. لكني أشعر بإحباط عميق وأريد أن تتحقق العدالة”.

ويعتقد هولت أن أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء العالم لديها بالفعل أدلة كافية لتحديد مرتكبي لوكربي.

وقال لصحيفة ذا تلجراف “أيا كان ما تقرره المحكمة العليا في اسكتلندا يتعين على بريطانيا إعادة فتح قصة لوكربي بأكملها، وأن تكون على اتفاق مع الأمريكيين وتطارد إيران”.

وتابع “لدي سبب للاعتقاد بأن الأجهزة الأمنية الثلاث التابعة للحكومة الأمريكية كانت تعمل على أدلة تشير مباشرة إلى إيران ، قبل تفعيل الصلة الليبية. أعتقد أن الحكومة الأمريكية حاولت إخفاء الأدلة لأسباب سياسية، وبريطانيا كانت كذلك على استعداد لمواكبة هذا”.

وأضاف “لدي سبب للاعتقاد بأن قرارًا حاسمًا اتخذ في عام 1991 من قبل وزارة العدل الأمريكية وذراعها الإنفاذ مكتب التحقيقات الفدرالي: إسقاط جميع الأدلة التي تشير إلى إيران والتلاعب بدلاً من ذلك بالأدلة لإلقاء اللوم على ليبيا والرئيس الراحل معمر القذافي. لقد كان القذافي طويلاً عدو للعديد من رؤساء الولايات المتحدة “.

يعتقد هولت أن الأمريكيين كانوا حريصين بشكل خاص على إلقاء اللوم على لوكربي على ليبيا بسبب الخلاف المستمر. فبعد وصول القذافي إلى السلطة ، طرد الليبيون شركات النفط الأمريكية من حقول التنقيب عن النفط ، والقوات الأمريكية من قاعدة جوية ضخمة بنتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وفي ثمانينيات القرن الماضي كان يُشتبه في أن نظام القذافي يشكل خطراً هائلاً على الغرب من خلال تطوير برنامج سري لأسلحة الدمار الشامل.

وقال هولت إن أول شيء يجب على ضباط المخابرات البريطانية والأمريكية فعله هو المطالبة بالوصول إلى رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي -صهر العقيد القذافي- الذي لا يزال يقبع في السجن الليبي المحكوم عليه بالإعدام.

وتمت الإطاحة بنظام القذافي عبر تدخل عسكري من حلف الشمال الأطلسي الناتو في عام 2011 وأدين السنوسي البالغ من العمر الآن 60 عامًا في عام 2015 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لا علاقة لها بلوكيربي.

يقول هولت “التفسير هو أن البريطانيين والولايات المتحدة لا يطالبون برؤيته – لأنهم يعرفون بالفعل أن ليبيا لم تفعل ذلك”.

وهولت الآن متقاعد وهو يدرّس في كليتين عسكريتين أمريكيتين وفي إحدى الجامعات.