كتيبة «سُبل السلام» تصادر عددا من السيارات قبل تهريبها إلى السودان

صادرت كتيبة «سُبل السلام» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكُفــرة عددا من السيارات الصغيرة التي كانت في طريقها للتهريب إلى دولة السودان.

ورصدت الكتيبة تلك السيارات خلال خروجها في دورية حول الحدود الجنوبيه، حيث تقوم بشكل مستمر بتكثيف الدوريات في الصحـراء خاصة خلال تلك الفترة.

وأكدت الكتيبة أن تلك الحملات الهدف منها حماية حدود وسيادة الدولة الليبية ومنع دخول الأمراض والأوبئة وتهريب المهاجرين الغير شرعيين.

وشددت الكتيبة انها ما زالت مستمرة في الدوريات ومكافحة هذه جميع الظواهر السلبية التي تهدد أمن ليببا.