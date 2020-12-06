داخلية الوفاق: القبض على خاطفي الصديق بن دلة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة وبالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون تمكن من القبض على المتهمين في واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه تم مداهمة وكر المجموعة الإجرامية والقبض على المتهمين وضمان سلامة الصديق بن دلة الذي تم تحريره وهو بصحة جيدة، لافتة إلى أن مأموري الضبط القضائي باشر إجراءات الاستدلال اللازمة لإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية بالخصوص حتى ينالوا الجزاء القانوني العادل ويكونوا عبرة لمن يعتبر.

وكان بن دله اختطف في 1 ديسمبر الجاري في منطقة 11 يونيو بطرابلس حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً.

يشار إلى أن بن دله أستاذ جامعي عمره 66 عامًا وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء.