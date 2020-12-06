الاعلام الحربي: القوات المسلحة على جاهزية تامة لردع أي هجوم تركي غرب سرت

ليبيا – رفعت قوات الجيش درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه المليشيات غربي سرت.

العضو بشعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر أكد في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن غرفة عمليات الكرامة الرئيسة وجهت خطابًا لكل قواطع ووحدات القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد والتأهب.

وأضاف أن البرقية جاءت على خلفية اقتراب 5 سفن حربية تركية من المياه الإقليمية الليبية.

الصابر أشار إلى أن القوات المسلحة ترصد تحركات المليشيات على كامل خطوط التماس، وهي في جاهزية تامة لردع أي هجوم قد تقوم به تركيا أو مليشيات حكومة الوفاق المعززة بالمرتزقة السوريين والتركمان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية