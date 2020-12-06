الجيش يسيطر على معسكر “المغاوير” التابع لمليشيات “الوفاق”

أعلنت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، سيطرة قوات الجيش، على معسكر “المغاوير” التابع لمليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة في منطقة أوباري جنوبي ليبيا، وكان يديره علي كنه قائد مليشيات المنطقة الجنوبية التابعة ل “الوفاق”.

وأوضحت المصادر، أن الجيش أمهل المليشيات المسلحة داخل المعسكر مهلة لتسليم أنفسهم، بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين.

يشار إلى أن معسكر المغاوير الواقع في أوباري يعد من أهم مرتكزات الميليشيات التي كانت تجهزها لاستخدامها في الهجوم على الحقول النفطية جنوبي ليبيا.

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