الوطنية للنفط والليبية للاستثمار يناقشان سبل تطوير التعاون المشترك

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن اجتماع مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، مع علي حسن محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور بعض من المستشارين والقانونيين والمختصين بالإدارات ذات العلاقة لدى الطرفين، لتطوير ودعم سبل التعاون المشترك.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها تطوير وتوطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الاستراتيجيين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا في ظل سعي المؤسسة الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج.

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