«داخلية الوفاق» تؤكد القبض على المتهمين بخطف الدكتور الصديق بن دلة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تمكن بالتعاون مع إدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على المتهمين بخطف رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء بطرابلس، الدكتور الصديق بن دلة ومداهمة أوكارهم الإجرامية وضمان سلامة الطبيب.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان أن الدكتور الصديق بن دلة «بصحة جيدة» وأن «مأموري الضبط القضائي باشروا في إجراءات الاستدلال اللازمة لإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية بالخصوص حتى ينالوا الجزاء القانوني العادل ويكونوا عبرة لمن يعتبر».

وأرجعت الوزارة في البيان سبب تأخرها في إصدار بيان بشأن الواقعة إلى «أسباب تتعلق بالحريات والاستدلالات الجارية بالخصوص» وكذلك «الالتزام بأصول العمل الأمني المهني والاحترافي» وذلك «مراعاة لسرية التحقيقات والاستدلالات».

وفي وقت سابق اليوم، أفاد أصدقاء للدكتور الصديق بن دلة اتصلت بهم «بوابة الوسط» بأن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ألقت القبض على اثنين من المتورطين في خطف جراح العظام الدكتور الصديق بن دلة.

– ضبط اثنين من المتورطين في خطف الصديق بن دلة

– ماجد بن دلة يؤكد الإفراج عن والده: عاد بالسلامة

– عودة الصديق بن دلة إلى منزله بعد أيام من اختطافه

– نقابة الأطباء تطالب السراج وباشاغا بكشف ملابسات «خطف» الطبيب بن دلة

وقال بن دلة الذي اتصلت به «بوابة الوسط» هاتفيا عقب إطلاقه، إنه بصحة جيدة، ولم يكن يتوقع إطلاقه خلال تلك الفترة.

وخطف مسلحون جراح العظام في العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي، أثناء عودته إلى منزله.

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